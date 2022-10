A Milano l’atto conclusivo del circuito internazionale Premier P1

ROMA – A Milano si concluderà la stagione inaugurale di Premier Padel, in un anno che ha visto la disciplina diventare professionale e globale, con eventi in Sud America, Europa, Medio Oriente e Africa, in luoghi come il famoso Stade Roland Garros e il Foro Italico. Il Milano Premier Padel P1 si svolgerà dal 5 all’11 dicembre 2022 come parte di un accordo pluriennale con Padel Pro SSD. L’Allianz Cloud ospiterà la gara, mentre le qualificazioni si svolgeranno il 3 e il 4 dicembre presso il City Padel Milano. Premier Padel è il circuito ufficiale del padel mondiale, organizzato dalla Federazione Internazionale di Padel (FIP) e promosso dalla Professional Padel Association (PPA) e da Qatar Sports Investments (QSI). Il Premier Padel è l’unico tour a offrire punti di classifica ufficiali ai giocatori e i tornei P1 faranno guadagnare ai vincitori 1.000 punti.

CARRARO: “OFFRIRÀ LA MIGLIORE ESPERIENZA DI GIOCO”

“La International Padel Federation– ha dichiarato il presidente Luigi Carraro– lavora giorno e notte per aiutare questo sport a crescere in tutti i continenti, per i giocatori amatoriali e professionisti e per gli appassionati di tutto il mondo. Il Milano Premier Padel P1 seguirà le orme di tutti gli eventi Premier Padel, e offrirà ai giocatori la migliore esperienza di gioco professionale e ispirando i fan di tutta Europa e di tutto il mondo. Non vediamo l’ora che questo torneo concluda l’anno più incredibile per il Premier Padel, il tour globale che ha spinto il presente e il futuro del padel verso nuove incredibili vette e incredibili ambizioni per il futuro”.

AL-KHELAIFI: “ABBIAMO RIVOLUZIONATO IL PADEL PROFESSIONISTICO”

“Siamo lieti- ha dichiarato Nasser Al-Khelaifi, presidente di Premier Padel– di concludere l’anno inaugurale più incredibile con il Milano Premier Padel P1. Quest’anno Premier Padel ha rivoluzionato lo sport professionistico del padel, elevando e cambiando ogni singolo aspetto del gioco professionistico, dalle sedi e dalle emittenti ai premi in denaro, alle strutture mediche e ponendo i giocatori al centro di ogni decisione. Nessuno avrebbe potuto immaginare tutto questo qualche mese fa, e questo è solo l’inizio”.

