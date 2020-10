Tg Musica, edizione del 27 ottobre 2020

CONCERTI, TRIDENT MUSIC: PREVEDIAMO RITORNO LIVE A SETTEMBRE 2021

Tornano a fermarsi i concerti e gli spettacoli a fronte del nuovo Dpcm illustrato da Giuseppe Conte la scorsa domenica ma non si fermano gli appelli degli addetti ai lavori, ormai stremati dall’inizio della pandemia di Coronavirus. Sono in tanti sui social a sottolineare la totale sicurezza delle sale da concerto, dei teatri e dei cinema, che rimarranno chiusi almeno fino al 24 novembre. A testimoniarlo l’assenza di numeri importanti di contagiati in queste location. E, mentre il mondo dello spettacolo incita a un dietrofront del governo, è Maurizio Salvadori, Ceo dell’agenzia di booking Trident Music, a fare una previsione sul ritorno sui palchi: “C’è una ragionevole certezza che tutto torni alla normalità per settembre 2021”, ha detto l’amministratore delegato.

LUCIANO LIGABUE: UN COFANETTO PER FESTEGGIARE 30 DI CARRIERA

Luciano Ligabue festeggia 30 anni di carriera con un cofanetto. Si tratta di una raccolta dei singoli lanciati dal cantautore dall’inizio del suo percorso ad oggi e di un disco di 7 inediti. Il lavoro si intitola proprio ‘77+7’ perché 77 sono i singoli pubblicati in 30 anni e 7 sono le canzoni scritte in questi ultimi mesi e riarrangiate per l’occasione. Tra questi l’ultimo singolo ‘La ragazza dei tuoi sogni’. Il cofanetto, come ha annunciato lo stesso rocker attraverso i suoi canali social, uscirà il 4 dicembre per Warner Music Italy. Il progetto è già disponibile in preorder.

ARIANA GRANDE PUBBLICA IL SUO SESTO DISCO, ‘POSITIONS’

Ariana Grande torna con il suo sesto disco di inediti. È su tutte le piattaforme e negli store fisici da venerdì 30 ottobre ‘Positions’. Un album anticipatissimo e annunciato quasi a sorpresa sui canali social dell’artista qualche giorno fa. Quattordici le tracce inedite interpretate dalla popstar e tre le collaborazioni, che vedono nella tracklist The Weeknd, Doja Cat e Ty Dolla $ign. Tra i pezzi anche il singolo omonimo pubblicato lo scorso 23 ottobre e già un successo. La canzone, a soli tre giorni dall’uscita, è arrivata alla numero uno della classifica globale di Spotify con un totale di oltre 20 milioni di stream sulla piattaforma.

‘E TI VENGO A CERCARE’ DI BATTIATO, NUOVO SINGOLO DI TIZIANO FERRO

Tiziano Ferro regala una nuova anticipazione del suo primo album di cover ‘Accetto miracoli (L’esperienza degli altri)’. Esce venerdì 30 ottobre il nuovo singolo estratto dal lavoro che sarà disponile dal 6 novembre. Si tratta di “E ti vengo a cercare”, il celebre pezzo di Franco Battiato. Il brano arriva dopo ‘Rimmel’ di Francesco De Gregori. “Ho sentito il bisogno di rendere omaggio a Battiato in questo album che fotografa i miracoli che ho ricevuto dall’esterno- ha detto Ferro- solo Franco avrebbe potuto scrivere una canzone ancora così attuale, dopo oltre 30 anni”.