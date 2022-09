Francesca Puglisi scuote il Pd: “Tutto sbagliato, no ad autoassoluzioni”

BOLOGNA – “Per perdere così male abbiamo sbagliato molto, tutto. Non lo ha fatto Letta da solo. Ha perso un intero gruppo dirigente“. Dura l’analisi post-voto di Francesca Puglisi. Ex sottosegretaria al Lavoro e capo della segreteria tecnica di Patrizio Bianchi all’Istruzione, la dem diffida i compagni di partito dall’accampare scuse per giustificare il magro bottino elettorale. “Oggi ne ho sentite tante, troppe– scrive sui social-. Ho sentito dare la colpa agli astensionisti, invece di interrogarci sul perché non siamo riusciti a dare una ragione a queste persone per andare a votare. Ho sentito dare la colpa a Conte che ha fatto cadere Draghi interrompendo la sua magnifica agenda. Ma gli elettori ci hanno spiegato, con il voto, che quell’agenda non era poi così pazzesca. E che quella del Conte2 alla nostra gente era piaciuta abbastanza”.

“DOVREMO RAGIONARE CON UMILTÀ E SENZA SPOCCHIA”

“Penso- aggiunge poi Puglisi- che dovremo ragionare e molto su tutto quello che è successo negli ultimi cinque anni. Con umiltà e senza spocchia. E ricostruire il Pd su basi nuove. Con parole nuove”. Perché la cosa più grave, secondo Puglisi, “è stata non aver saputo restituire la speranza a chi oggi non ce la fa, tra bollette e figli da mandare all’Università, ai giovani che vedono sempre più incerto e precario il loro futuro, alle imprese che sono nel dubbio se chiudere per i costi dell’energia o combattere per continuare a dare un lavoro ai propri dipendenti. Siamo apparsi distanti, a tratti inconsistenti se non incomprensibili. Occorre studiare per capire il mondo nuovo, occorre saper ascoltare, tanto, saper coinvolgere, tutti e dare anche risposte inedite. Vietate le scorciatoie e le autoassoluzioni. Serve solo tanto coraggio”.

