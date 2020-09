In tutta Europa ultimo giorno di ‘Corri la tua Race’ per sostenere la lotta ai tumori del seno

ROMA – “Oggi ultimo giorno di ‘Corri la tua Race‘, la grande mobilitazione dedicata alla Race for the Cure che coinvolge questa volta 750 città in tutta Europa. I partecipanti sono chiamati a sostenere la lotta ai tumori del seno documentandolo con immagini postate sui propri social con #rftc2020″. Così, in una nota la Komen Italia.

“Tutti i post compongono un social wall www.komen.it/wall un luogo dove essere finalmente vicini, uniti per la lotta ai tumori del seno. Questa mattina anche il Santo Padre, Papa Francesco, ha salutato un gruppo di partecipanti presenti a piazza San Pietro. Komen- ricorda la nota- è presente anche dal vivo in diverse piazze italiane e riparte con esami di prevenzione dal Colosseo con le 3 unità mobili della Carovana della Prevenzione per permettere l’accesso alle cure anche per le donne in difficoltà cosa ancor più importante dopo lo stop dei controlli dovuto alla pandemia”. Ha detto Riccardo Masetti, presidente di Komen Italia: “Oggi siamo qui per ribadire l’importanza di tutelare la salute e riprendere il percorso che si è interrotto con gli screening. Bisogna unire le forze anche per superare le diseguaglianze che ci sono in Europa e nel mondo nel trattamento del tumore al seno. Teniamo alta l’attenzione, la pandemia non ha fermato i tumori”.