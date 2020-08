Coronavirus, 1.411 nuovi casi e 94.024 tamponi. Calano i ricoveri in terapia intensiva

ROMA – “Sono 1.411, a fronte di 94.024 tamponi effettuati, i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia da ieri“. I decessi sono invece 5 mentre sono 225 i guariti. Calano le persone ricoverate in terapia intensiva: oggi sono 67, due in meno di ieri. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus diffuso dal ministero della Salute.