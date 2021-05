Tg Lazio, edizione del 27 maggio 2021

VACCINO, AL VIA PRENOTAZIONE MATURANDI: GIÀ 20MILA IN MEZZ’ORA

Oltre 20mila maturandi del Lazio si sono assicurati il loro vaccino nella prima mezz’ora del primo giorno di prenotazioni. “E’ un grande successo- ha commentato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. La risposta da parte dei ragazzi che devono sostenere l’esame di maturità è positiva, questo dato ci dice che stiamo andando nella direzione giusta”. Le somministrazioni agli studenti e alle studentesse verranno effettuate l’1, il 2 e il 3 giugno.

RIFIUTI, TAR DÀ RAGIONE A ROMA: NIENTE COMMISSARIO DELLA REGIONE

La Regione Lazio non potrà commissariare Roma sui rifiuti. Il Tar ha accolto il ricorso del Campidoglio contro la parte dell’ordinanza dello scorso 1 aprile in cui il governatore Zingaretti intimava al Comune di individuare entro 30 giorni nel territorio della Capitale le aree dove realizzare la discarica e i tmb mancanti, altrimenti sarebbe intervenuto con i poteri sostitutivi. I giudici amministrativi hanno riconosciuto l’assenza di un piano impiantistico da parte di Roma ma allo stesso tempo hanno sentenziato che la Regione ha utilizzato illegittimamente lo strumento legislativo dell’ordinanza.

TRASPORTI, DA QUESTA ESTATE AD ORTE ARRIVA L’ALTA VELOCITÀ

Da questa estate l’alta velocità arriverà anche nel nord del Lazio, ad Orte. Ogni giorno due treni Frecciarossa collegheranno il comune della Tuscia a Roma, Napoli, Firenze, Bologna e Milano. “Questa è una giornata storica per la nostra Regione, per la provincia di Viterbo e per l’Italia, vista la collocazione strategica che ha Orte, con le funzioni produttive ed economiche di questo territorio- ha detto il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti- Siamo passati da due fermate dell’alta velocità, Roma Termini e Roma Tiburtina, a cinque, perché quella di Orte si aggiunge alle stazioni di Cassino e Frosinone”.

ROMA, DAL 30 SETTEMBRE APRIRÀ IL CINEMA TROISI

Dal prossimo 30 settembre riaprirà il cinema Troisi a Trastevere. La sala, chiusa dal 2012, sarà gestita dall’Associazione Piccolo America a cui è stato assegnato lo spazio tramite bando. La notizia è stata data dal presidente dell’associazione, Valerio Carocci, che ha sottolineato che uno dei primi eventi sarà dedicato alla danzatrice Carla Fracci, scomparsa oggi all’età di 84 anni.