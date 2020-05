Lopalco: “Accettate di fare il test sierologico gratis”

ROMA – “In tanti si metterebbero in fila per fare il test sierologico: bene, se vi chiama lo 065510 sarete invitati a farlo gratis. Mi raccomando rispondete”. È quanto scrive in un tweet Pierluigi Lopalco, epidemiologo e consulente della Regione Puglia per la pandemia, che chiede a chi sarà contattato dai volontari della Croce rossa di accettare di sottoporsi al test che consentirà di mappare la diffusione del virus.