Roma, incidente al Gianicolo: una guida turistica precipita dal piazzale per oltre sei metri

ROMA – Incidente questa mattina verso le 12 al Gianicolo di Roma. Una guida turistica è scivolata cadendo per oltre sei metri, mentre parlava con alcuni studenti che accompagnava in visita. La donna, 61 anni, è ricoverata al San Camillo in codice rosso.



Sull’incidente è intervenuto il consigliere capitolino dem e presidente della commissione Turismo Mariano Angelucci: “Desidero rivolgere un augurio di pronta guarigione alla guida turistica che questa mattina è incorsa in un brutto incidente al piazzale del Gianicolo mentre accompagnava in visita un gruppo di studenti. Attualmente è ricoverata al San Camillo e ci auguriamo che grazie alle cure prestate dai sanitari possano rimettersi al più presto”.

INCIDENTE GIANICOLO, SANTANCHÈ: LA MIA VICINANZA ALLA GUIDA TURISTICA

“Tutto il mio cuore e i miei pensieri sono con la guida turistica precipitata oggi da piazzale del Gianicolo nello svolgimento del suo lavoro, e la mia solidarietà alla sua famiglia, unitamente agli auguri di pronta guarigione. Confido inoltre nella prontezza degli inquirenti nell’accertare dinamiche e responsabilità dell’accaduto.” Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.