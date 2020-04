‘Ido con voi’ porta la famiglia su una pista di macchinine

ROMA – Una pista di macchinine speciale all’interno di casa vostra, la macchinina infatti sei tu. Un gioco semplice per cui “vi basterà dello scotch carta per delimitarne i confini attaccandolo al pavimento. Dietro la pista, sul muro, poi, attaccheremo un semaforo a tre colori” dopo averlo disegnato. A illustrare l’attività del giorno proposta dallo sportello ‘IdO con Voi’, sono l’educatrice professionale Carla Rende e la psicologa psicoterapeuta Mariallegra Mancusi, entrambe dell’Istituto di Ortofonologia (IdO).

Una volta impostati i primi passi, “andiamo a costruire la nostra macchinina”. Per farlo basterà “prendere uno scatolone di cartone e bucarlo di modo che non abbia né tetto né fondo. Sulle due estremità lunghe- spiega l’educatrice- andranno poi disegnate con un pennarello due ruote per ciascun lato”.

A questo punto si preparano su dei cartoncini blu e rossi, o in alternativa su della semplice carta – che poi verrà colorata – “due ovali blu che saranno i nostri fanali anteriori e due quadrati rossi, che invece saranno i nostri fanali posteriori”. I fanali blu, davanti, andranno attaccati a una delle estremità, e quelli rossi all’altra estremità della nostra macchinina”. Questa, poi, potrà essere “abbellita con tutte le decorazioni e i disegni che preferite”, continua l’educatrice.

Si prende ora “lo scotch carta e si costruiscono due bretelle che andranno dal lato anteriore a quello posteriore della macchinina, una a destra e una a sinistra”. Una volta fatto, “il bambino potrà entrare con tutto il corpo nella sua macchinina, indossandola come un vestito, prima un braccio e poi l’altro”.

E ora si può finalmente iniziare a giocare. “Ci si posiziona sulla pista e si seguono le regole dettate dal semaforo” che può essere interattivo se interpretato, ad esempio, da un genitore o un fratello. “Con il rosso si sta fermi, con il verde si cammina e con l’arancione- conclude Rende- si va piano piano. Un semplice gioco costruttivo e motorio” per passare un pomeriggio diversamente.

‘IdO con Voi’ è uno sportello attivato nell’ambito della task

force del ministero dell’Istruzione, che offre tanti contenuti con diverse attività ludico-laboratoriali da proporre ai bambini in questo periodo ‘casalingo’. Inoltre, lo sportello offre supporto alle famgilie aventi figli con disturbi dello sviluppo o disagio psicologico, tramite una linea diretta di consigli e ascolto della sua equipe di esperti. Per contattarli potete scrivere a [email protected] o in alternativa scrivere un sms o un Whatsapp al numero +39340391519.