Coronavirus, anche a Potenza arriva la ‘spesa sospesa’

POTENZA – Arriva anche a Potenza la spesa sospesa. Si chiama LaSpesaXte l’iniziativa messa in campo dall’associazione Io Potentino onlus per chi e’ in difficolta’ economiche. “L’idea e’ semplice – spiegano i volontari – chi vorra’, recandosi presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa che effettuano servizio a domicilio, potra’ lasciare una donazione in denaro che settimanalmente verra’ convertita in spesa alimentare, presso lo stesso punto vendita e consegnata direttamente dallo stesso esercizio commerciale alle famiglie in difficolta’ che in queste ore contattano l’associazione per aderire in qualita’ di beneficiari del servizio”. In alternativa sara’ possibile effettuare un bonifico sul conto corrente Io Potentino onlus, codice iban IT 48 N 08597 04200 000050004984, causale La spesa per te. In questo caso, settimanalmente, quanto donato, verra’ integralmente destinato all’acquisto di generi alimentari a lunga conservazione per le differenti emergenze alimentari pervenute alle linee telefoniche associative e istituzionali.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, a Napoli arriva la ‘spesa sospesa’ per i più bisognosi