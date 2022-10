Disabili e attraversamenti pedonali, a Firenze 1,2 milioni per togliere tutte le barriere  

FIRENZE – Circa 650.000 euro per abbattere le barriere architettoniche stradali negli attraversamenti pedonali. Sono le nuove risorse stanziate dalla giunta del Comune di Firenze, dopo le 600.000 già messe in campo su cui è in corso di approvazione la procedura di gara. Fondi che consentiranno di creare ‘scivoli’ di raccordo o percorsi tattili (con l’installazione di indicatori dotati di microchip passivi nei quali si possono registrare messaggi guida) sui marciapiedi, si spiega da Palazzo Vecchio, che all’operazione dedica complessivamente 1,2 milioni.

L’obiettivo lo fissa il sindaco Nardella: due anni per togliere tutte barriere

Dopo l’annuncio fatto ieri dal sindaco Dario Nardella (due anni per rimuovere tutte le barriere sugli attraversamenti), il municipio diffonde i dettagli. Lo fa partendo dal sistema informativo ‘Ma.G.I.Stra’, strumento utilizzato dal global service “per avere un quadro preciso dello stato del patrimonio stradale”, con cui “sarà possibile programmare l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche sui marciapiedi da qui ai prossimi due anni, con uno stanziamento ulteriore di risorse per 2 milioni, salvo situazioni, nel centro storico, ove si sia impossibilitati a realizzare scivoli o percorsi ‘loges’ per carenza di spazio”.

“Le risorse in campo per l’accordo quadro diventano più del doppio rispetto agli anni precedenti, quando ammontavano a circa 250.000, e consentono ora, tra quelle a gara e quelle in arrivo, di mettere in campo una programmazione importante per più di 1,2 milioni di euro, che si baserà sulle segnalazioni e sui luoghi più sensibili”, spiega la vicesindaca, Alessia Bettini.

Sul tema interviene anche l’assessore al Welfare, Sara Funaro: “Rendere Firenze sempre più accessibile è uno dei nostri obiettivi e per realizzarlo siamo al lavoro anche con la task force contro le barriere architettoniche, che collabora con la Consulta comunale degli invalidi. Insieme possiamo individuare e far fronte al meglio ai bisogni delle persone diversamente abili per una città sempre più inclusiva”.

