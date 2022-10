Adozioni responsabili di cani: il comune di Taranto lancia ‘Adotta un cucciolo’

BARI – Per dare una casa ai cani ospiti dei canili il Comune di Taranto propone “Adotta un cucciolo”. Il cittadino che vorrà offrire una cuccia ai cuccioli fino ad un anno di età che vivono nelle strutture comunali avrà in cambio cinque incontri gratuiti della durata di un’ora ciascuno con un formatore cinofilo certificato, che trasmetterà i principi base della comunicazione con il cane e quelli della convivenza responsabile, indispensabili per prevenire problemi che spesso al momento non vengono percepiti dalla famiglia.

L’OBIETTIVO

“Si tratta di una figura in possesso delle competenze necessarie – spiega il sindaco Rinaldo Melucci – per svolgere attività di formazione per lo sviluppo del binomio uomo-cane. In questo modo vogliamo invogliare i cittadini all’adozione, ma soprattutto vogliamo creare le condizioni affinché si sviluppi una corretta e duratura relazione con il cucciolo, evitando così che sorgano in seguito problemi che possano portare all’abbandono dell’animale adulto”.

