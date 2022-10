Murale per Ennio Morricone scelto dai tifosi giallorossi

I tifosi della Roma sceglieranno il design del murale dedicato a Ennio Morricone. A comunicarlo sui social è la stessa società giallorossa che chiama a raccolta i propri sostenitori per votare l’opera sull’app di Socios.com. Roma e la Roma omaggeranno dunque il compositore e direttore d’orchestra con un’iniziativa che rientra nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale, che nei mesi scorsi hanno visto la realizzazione, sulle palazzine ATER, dei murali dedicati a Gigi Proietti, Anna Magnani, Alberto Sordi, Lando Fiorini e Sergio Leone. I tre design sottoposti a sondaggio sull’app di Socios.com, si chiamano: ‘Musica maestro’, ‘Sguardo su Roma’ ed ‘Ennio’. Il più votato dai tifosi in possesso del Fan Token $ASR sarà quello che verrà realizzato dallo street artist Lucamaleonte. Le votazioni si chiuderanno il 31 ottobre.

