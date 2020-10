Bonetti: “La didattica a distanza non può durare più di due-tre settimane”

“La didattica a distanza per le superiori non può durare più di 2-3 settimane, altrimenti creeremo un buco non colmabile nella formazione dei ragazzi, faccio un appello a tutti”. Lo dice ministra della famiglia Elena Bonetti a TgCom24, concludendo: “Deve essere una decisione provvisoria”.

