Incendi in Grecia, emissioni mai così alte d’estate negli ultimi 21 anni

ROMA – Il servizio di monitoraggio dell’atmosfera di Copernicus (CAMS) ha registrato un aumento significativo dell’intensità e delle emissioni degli incendi boschivi nel Mediterraneo orientale durante la seconda metà di luglio, in particolare in Grecia. In base al set di dati Global Fire Assimilation System (GFAS), le emissioni di questi incendi sono state le più alte degli ultimi 21 anni in Grecia per questo periodo dell’anno.

UN MILIONE DI TONNELLATE DI EMISSIONI DI CARBONIO

Gli incendi che divampano in Grecia dal 17 luglio, con quelli in Attica e Rodi particolarmente gravi, le emissioni associate hanno raggiunto “livelli record“, segnala Copernicus, con “un totale stimato di 1 milione di tonnellate di emissioni di carbonio tra il 1 luglio e il 25 luglio, quasi il doppio del record di luglio 2007, dopo diversi giorni di incendi ad alta intensità”.

“L’attuale ondata di caldo in corso che colpisce la Grecia e il Mediterraneo ha aumentato il rischio di incendi, che si riflette nell’elevata intensità osservata degli incendi intorno al Mediterraneo. Con molte altre settimane di estate rimaste continueremo a monitorare da vicino le emissioni di incendi e i potenziali impatti sulla qualità dell’aria in tutta la regione”, dice il senior scientist di CAMS Mark Parrington.

LE IMMAGINI DAI SATELLITI

Le rilevazioni di CAMS sul particolato e altri inquinanti associati alle emissioni di incendi boschivi mostrano che il fumo viene trasportato verso sud attraverso il Mediterraneo, circostanza confermata dalle immagini dei pennacchi di fumo provenienti da diversi satelliti. “Ciò dimostra come gli incendi influenzeranno la qualità dell’aria sottovento agli incendi, sia a livello locale che intorno alla più ampia regione del Mediterraneo”, avverte CAMS, “tenere sotto controllo il percorso del fumo è la chiave per adottare le misure appropriate per ridurre al minimo eventuali impatti potenziali”.