Barbie continua a spopolare, così bene solo il Re Leone nel 2019. Esauriti pure i pop corn

ROMA – Solo nel primo giorno di uscita “Barbie”, il film di Greta Gerwig distribuito da Warner Bros. Pictures ha registrato 400 spettacoli sold out nelle sale Uci Cinemas. Il blockbuster che vede protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling ha venduto il maggior numero di biglietti nel periodo estivo dai tempi de Il Re Leone del 2019 nei cinema Uci e si è aggiudicato la nomina di terzo miglior weekend dopo la riapertura post Covid. Il successo del film non si è però fermato qui, continuando a registrare un livello di occupazione delle sale superiore al 50% per ogni spettacolo, sia in lingua originale sia doppiato.

“Questi traguardi registrati dal Circuito Uci per il film Barbie sono la riprova del valore aggiunto che l’esperienza cinematografica è in grado di fornire agli spettatori- commenta Ramon Biarnés, Managing Director Sud e Nord Europa del gruppo Odeon Cinemas-. L’emozione del grande schermo è ancora insostituibile per il pubblico italiano e internazionale che continua a scegliere il cinema non solo per trascorrere delle ore di intrattenimento, ma per vivere un’esperienza amplificata di adrenalina e magia”.

È andata bene anche l’offerta food and beverage, con il sold out dei 4.000 bucket per popcorn dedicati a Barbie in tutta la nazione. Insomma, “siamo veramente felici del grande entusiasmo che i nostri clienti stanno dimostrando per questa importante uscita, Barbie è senza dubbio uno di titoli di punta dell’estate e siamo pronti ad accogliere nelle nostre sale i numerosi fan di questo film. Come sempre, il nostro obiettivo sarà quello di massimizzare l’esperienza cinematografica attraverso le nostre avanzate tecnologie, in termini video e audio, e fornendo tutti i comfort per rendere più che piacevoli le proiezioni”, conclude.

