Coronavirus, Berlusconi: “Chiederemo di non prolungare lo stato di emergenza”

ROMA – “Stiamo lavorando per presentare in Parlamento con gli altri partiti del centrodestra una risoluzione congiunta per chiedere al governo di non prorogare lo stato di emergenza“. Lo annuncia il presidente Silvio Berlusconi nell’intervista di oggi al ‘Corriere della Sera’. “Al momento- spiega- non ci sono fondate ragioni per farlo e proseguire per questa strada significherebbe pregiudicare i consumi interni e continuare a trasmettere all’estero l’immagine di un Paese ‘in emergenza’. Tutto cio’ comporterebbe gravi danni alla nostra economia“.

CERTAMENTE VOTEREI IL MES, NON E’ UN VOTO DI FIDUCIA

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi voterebbe senza esitazioni il Mes, anche se i suoi alleati di coalizione sono contrari. Lo dice esplicitamente nell’intervista al ‘Corriere della Sera’: “Certamente si’, anzi chiedo al Presidente Conte di portare la questione a una determinazione parlamentare al piu’ presto possibile. Ma il voto sul MES e’ soltanto un voto sul MES, non e’ un voto di fiducia al governo ne’ l’atto di nascita di una maggioranza diversa. C’e’ una convergenza di vedute su un argomento specifico – e solo su questo – con parte della maggioranza e una divergenza con Lega e Cinque Stelle”. “Non ha alcun significato politico nazionale- sottolinea Berlusconi- questo deve essere chiaro. Da parte nostra e’ un atto di coerenza con la nostra visione dell’interesse nazionale, dell’Europa e del rapporto con l’Unione Europea”.

CONTE ACCOLGA PROPOSTE E VOTEREMO SCOSTAMENTO DI BILANCIO

“Scostamento di bilancio significa nuovo debito, che noi stessi – o le generazioni dopo la nostra – prima o poi dovranno pagare. Non si puo’ certo farlo a cuor leggero, non si puo’ farlo per alimentare spesa assistenziale o peggio clientelare. Le risorse tuttavia ci vogliono perche’ il Paese e’ allo stremo, ma vanno impiegate in un progetto convincente di salvaguardia delle attivita’ economiche nelle regole di mercato“. La pensa cosi’ il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi che, nell’intervista di oggi al ‘Corriere della Sera’, puntualizza: “Noi siamo gia’ stati determinanti per consentire gli scostamenti di bilancio nei mesi scorsi. Potremo esserlo ancora. Lo valuteremo sulla base delle risposte che Conte ci dara’ in Aula”. Ed elenca le proposte gia’ avanzate da Forza Italia: “un ‘semestre bianco’ fiscale con rinvio delle scadenze a fine anno e l’azzeramento delle sanzioni per chi non ha potuto pagare la rata di luglio, la proroga della cassa integrazione; sostegno a fondo perduto per turismo, Made in Italy, agricoltura e commercio; reintroduzione almeno temporanea dei voucher per il lavoro stagionale nel turismo e nell’agricoltura per evitare che gli imprenditori siano costretti ad assumere in nero”. “Faccio appello al Presidente del Consiglio perche’ accolga queste indicazioni- esorta infine Berlusconi- che sono fondamentali per la sopravvivenza del nostro sistema economico”.