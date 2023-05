‘Roma, Visione Futura’, il convegno di Women Of Change Italia dedicato al futuro delle città

ROMA – ‘Roma, Visione Futura’ è il titolo della seconda data del ciclo di eventi nazionali dell’Associazione Women Of Change Italia dedicati alla riflessione sul tema del futuro delle città. La data romana si terrà

mercoledì 31 maggio 2023 presso la suggestiva cornice del Museo Leonardo Experience, in via della

Conciliazione 19, alle ore 19.30. La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti, previa

registrazione a questo link: https://bit.ly/3MOMfDa



Madrina d’eccezione e moderatrice della prima delle due tavole rotonde previste durante la serata, la

presentatrice e attivista per i diritti umani Claudia Conte che commenta: “L’iniziativa incarna i valori

che da anni mi impegno a portare avanti e che credo siano alla base delle città del futuro: la valorizzazione

della cultura come veicolo di sviluppo sostenibile e responsabilità sociale, oltre che la parità di genere e il

dialogo intergenerazionale.”

La seconda tavola rotonda sarà moderata da Anita Falcetta, Presidente di Women Of Change Italia per la quale “eventi come questo sono occasioni utili di confronto tra le parti sociali e racconto di azioni concrete pensate per fare in modo che sistemi complessi di Città, come Roma, possano incarnare effettivamente ed efficacemente, nel prossimo futuro, i valori della parità di genere, della rappresentanza delle donne nel mondo del lavoro a tutti i livelli, della sostenibilità sociale ed ambientale, della valorizzazione del talento dei giovani”.

GLI OSPITI DI ‘ROMA, VISIONE FUTURA‘

Autorevoli le personalità coinvolte nei tavoli di conversazione: Leonardo La Rosa, Direttore del Museo

Leonardo da Vinci Experience, Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività

Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, Lucia Ritrovato, Communication Manager Expo 2030

Roma, Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation, Carolina Gianardi, co-Founder Inclusione

Donna, Giusi Gallotto, CEO Nuove Reti, Andrea Catizone, Avvocata esperta di parità di genere e ESG,

Lucia Calzona, Storico d’arte, Curatore della Galleria Borghese, Marina Concilio, CEO di AGIRE S.p.A.,

Laura Tassinari, Ingegnere esperta di Finanza per l’Innovazione, Carlo Paris, Board Member ENAV, FILA,

LU-VE, Emilia Garito, CEO di Quantum Leap S.r.l., Michele Franzese, Founder di RomeFutureWeek,

Eugenia Romanelli, CEO di REWORLD, Founder di Rewriters.it. Dopo le tavole rotonde è previsto un cocktail di networking pensato allo scopo di favorire lo scambio e la conoscenza tra gli ospiti in sala, tra le ricostruzioni delle opere e pitture di Leonardo Da Vinci, custodite all’interno del Museo Leonardo Da Vinci Experience, location scelta in coerenza con l’idea di visione, futuro ed innovazione.



“Roma, Visione Futura” è un’idea di convegno ed evento di networking che nasce dal percorso di

sensibilizzazione e divulgazione che l’Associazione Women of Change Italia porta avanti da anni sulle

tematiche della parità, diversità, inclusione, cultura, sostenibilità, innovazione, contrasto alla violenza di

genere, inaugurato lo scorso novembre a Milano, durante la #milanodigitalweek con l’evento Mind The

Gap: insieme per la città del futuro, presso lo spazio Phyd-Adecco Group in Tortona District.