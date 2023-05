La Commara & Partners tra migliori studi legali secondo il Sole 24 Ore

ROMA – La Commara & Partners si conferma anche per l’anno 2023 tra i migliori studi legali di diritto tributario segnalati dal Sole 24 Ore. È infatti il secondo anno consecutivo che lo Studio è lieto di ricevere tale riconoscimento, ritenendosi più che onorato in virtù dell’indiscutibile pregio che lo contraddistingue. Infatti, la lista “Gli Studi Legali dell’anno 2023” trova origine in un sondaggio condotto da Statista sulla base delle segnalazioni inviate, per settore di competenza, da clienti e legali. La ricerca si basa sulle segnalazioni da parte di avvocati (peer-to-peer), giuristi d’impresa e clienti degli studi legali attivi a livello nazionale in 15 settori di competenza e in 5 macro aree.

STORIA E OBIETTIVI DELLO STUDIO LA COMMARA & PARTNERS

Lo studio legale tributario La Commara & Partners, fondato nel 2001 dall’Avvocato Umberto La Commara, con sedi a Roma, Milano, Napoli e Dubai, nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti accuratamente selezionati e dotati di ampie competenze e, proprio grazie all’alto livello di preparazione e capacità di risoluzione di ogni tipo di questione, lo Studio è in grado di offrire servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza fiscale, legale e aziendale.

Essere tra le eccellenze legali tributarie dell’anno significa, per La Commara & Partners, apprendere con estremo piacere l’alto gradimento espresso liberamente da colleghi e professionisti, nonché dai clienti che conoscono il lavoro svolto quotidianamente con passione da tutti i professionisti dello Studio.

Non può che trattarsi, dunque, di un eccezionale risultato che onora certamente il fondatore, Avv. Umberto La Commara e tutto il suo fantastico team, Avv. Roberta Dorotea Roscigno, Avv. Emilio Costarella, Avv. Paola Ferraro, Avv. Fabio Massimo Mendella, Avv. Stefania Lupini, Avv. Angela Bruno, Avv. Annachiara Silipo, Avv. Antonio Alfonsi, Dott. Davide Giovannetti, Dott.ssa Valentina Lupi, Dott. Francesco Santori, Dott. Roberto Janiri, Dott.ssa Sara Latini, Rag. Anna Maria Ciano; Dott.ssa Victoria Falcon, Mariantonietta Serio.