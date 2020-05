Causa Covid ArcelorMittal proroga “suo malgrado” di 5 settimane la cassa integrazione

BARI – Una Pec inviata alle sigle sindacali dei metalmeccanici con il contenuto della mail sintetizzato nell’oggetto: “Proroga della cassa integrazione ordinaria causale emergenza Covid-19”. Mittente ArcelorMittal Italia che così ha comunicato come “suo malgrado” é “costretta a incrementare di ulteriori cinque settimane il ricorso alla cassa integrazione per la causale emergenza Covid, a far data dal 1 giugno 2020″. “La sospensione – si legge nella comunicazione – interesserà per cinque settimane il personale delle aree a caldo, a freddo e servizi”. L’ammortizzatore sociale é stato chiesto per 8.173 dipendenti, l’intera forza lavoro.