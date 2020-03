Nuova impennata di contagi in Lombardia: + 2.500 in un giorno

MILANO – I contagi in Lombardia aumentano, siamo nell’ordine dei 2.500 in più in 24 ore. Lo anticipa il governatore Attilio Fontana alla stampa. “Dovremo adesso valutare se si è trattato di un fatto eccezionale dovuto a qualche episodio in particolare o se invece il trend dell’aumento ricomincia, nel qual caso sarebbe abbastanza imbarazzante”, sottolinea Fontana, che precisa comunque come l’analisi non sia conclusa e che i ragguagli saranno forniti nel pomeriggio.

LEGGI ANCHE: Bergamo martoriata dal Coronavirus, Gori: “Non siamo in grado di portare tutti in ospedale”