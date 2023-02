Primarie Pd, in migliaia ai gazebo per scegliere tra Bonaccini e Schlein: ecco dove si vota

ROMA – È giunto il giorno decisivo per le primarie del Pd. Oggi i cittadini sono chiamati a esprimersi ai gazebo. Sarà possibile votare dalle 8 alle 20 negli oltre 5000 seggi allestiti in tutta Italia. Alle 13, la commissione nazionale per il congresso, ha reso noto che i votanti alle primarie del Partito democratico erano già 598.121.

PRIMARIE PD, CHI SONO GLI SFIDANTI E DOVE VOTARE

La sfida è tra Stefano Bonaccini, governatore della Regione Emilia-Romagna e Elly Schlein, deputata dem, premiati nei congressi di circolo dove hanno incassato rispettivamente 79.787 voti, pari al 52,87% e 52.637 voti, pari al 34,88%. Subito dopo di loro, Gianni Cuperlo con 12.008 voti, pari al 7,96% e Paola De Micheli 6.475 voti, pari al 4,29%. Qui la lista dei gazebo dove recarsi per votare alle primarie Pd nelle diverse città: https://primariepd2023.it/.