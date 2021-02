Tg Psicologia, edizione del 26 febbraio 2021

COVID. L’ESPERTO: DISTURBI PSICHIATRICI IN UN TERZO DEI POSITIVI





Quasi un terzo delle persone positive al Covid ha sviluppato disturbi psichiatrici. A riferirlo è lo psichiatra Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia. “Oltre il 30% delle persone risultate positive al virus ha avuto sintomi neuropsichiatrici- chiarisce- compresa la depressione, anche nei mesi successivi alla guarigione”. Proprio a causa degli “effetti diretti e indiretti della pandemia- spiega ancora lo psichiatra- si prevede un aumento dei casi di depressione in particolare fra giovani, donne e anziani”.

COVID. AIEOP: RIEMERSE ANSIE IN ADOLESCENTI FUORI TERAPIA ONCOLOGICA





“Dopo il lockdown, dal punto di vista psicologico clinico, abbiamo osservato come i ragazzi adolescenti fuori terapia siano stati più preoccupati e vigilanti rispetto alle sensazioni fisiche, quindi più esposti a una sindrome post traumatica da stress. La clinica, attraverso interventi psicologici più approfonditi, suggerisce che una quota di ragazzi fuori terapia da tempo abbia sentito riemergere ansie legate alla malattia, come se la pandemia fosse stata in grado di slatentizzare un evento traumatico non del tutto elaborato”. A dirlo è Marina Bertolotti, coordinatrice del gruppo di lavoro psico-sociale dell’Aieop.

GESTI ESTREMI SUI SOCIAL? PSICOLOGA: CERCANO ‘STRAORDINARIO’





Cosa spinge i ragazzi a compiere gesti estremi sui social e non solo? “Il desiderio di fare quello che altri non hanno il coraggio di fare. D’altra parte, è sempre più difficile ottenere un’approvazione grande, perché tutti fanno cose ‘straordinarie’”. A parlare è Nada Loffredi, psicoterapeuta, esperta in Sessuologia e docente alla Sapienza Università di Roma.

INTERNET. CNCM: RAGAZZI COMUNITÀ PIÙ CONTROLLATI CHE IN FAMIGLIA





“Il controllo sui ragazzi che accogliamo è molto forte e nelle nostre comunità l’utilizzo del cellulare è possibile dopo i 14 anni. Questo ci fa dire che probabilmente sono più controllati i ragazzi delle comunità rispetto a quelli che vivono in famiglia”. Gianni Fulvi, presidente del Coordinamento nazionale delle comunità per minori, sottolinea con orgoglio l’attenzione che gli operatori delle comunità riservano alle attività social e sul web dei loro ragazzi.

DALL’1 AL 5 MARZO ELEZIONI ONLINE RINNOVO CONSIGLI ENPAP





Dall’1 al 5 marzo si svolgeranno online le elezioni per il rinnovo del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione dell’Enpap per il quadriennio 2021-2025. Tancredi Di Iullo, ex presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo e candidato per il ‘collegio centro’ del consiglio di indirizzo dell’Enpap, spiega che uno dei suoi obiettivi è creare degli “hub territoriali che portino la previdenza vicino agli iscritti, per far sì che oltre all’ascolto sia possibile inaugurare un vero e proprio percorso di cultura della previdenza. Il mio impegno vuole essere quello di aiutare i colleghi più giovani a iniziare a vivere la previdenza come un investimento sul futuro”.