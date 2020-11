Covid, il piano della Lombardia per le Rsa: “Test rapidi ogni 15 giorni”

MILANO – Test “a tappeto” in Lombardia “ogni 15 giorni a pazienti e operatori delle Rsa e delle Rsd”. L’annuncio è dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, che ha convocato la stampa per illustrare i contenuti della delibera di giunta approvata questa mattina sulla gestione dei casi di Covid-19 nelle residenze per i soggetti fragili.

Per quanto riguarda i casi di positivi sintomatici e di chi ha avuto contatti stretti, continua l’assessore, “è prevista la possibilità di mantenerli nelle strutture che hanno locali idonei e personale formato per la gestione del Covid-19″.



Le Rsa che sono in grado di gestire l’isolamento, quindi, potranno tenere i pazienti all’interno. Caso diverso, invece, per le strutture non in grado di garantire l’isolamento: “Le Ats- conclude Gallera- faranno dei bandi per ricollocare anche i pazienti asintomatici. Che verranno destinati in strutture come quelle per le cure subacute, per le cure intermedie e le degenze di comunità di base, strutture dove sono presenti infermieri”.