Tg Cinema, edizione del 25 novembre 2020

‘NOTTURNO’ DI ROSI DESIGNATO PER RAPPRESENTARE L’ITALIA AGLI OSCAR

È ‘Notturno’ di Gianfranco Rosi il film designato per rappresentare l’Italia alla 93esima edizione degli Academy Award nella categoria ‘Miglior film straniero’. La pellicola concorrerà per la shortlist, che includerà i dieci film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 9 febbraio 2021. “Una sfida difficile ed entusiasmante, a cui il film di Rosi è particolarmente attrezzato grazie al suo valore universale”. Così Dario Franceschini, ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha commentato la decisione della Commissione di selezione istituita presso l’Anica. L’annuncio delle nomination agli Oscar è in programma per il 15 marzo, mentre la cerimonia di consegna delle statuette si terrà a Los Angeles il 25 aprile.

‘THE BATMAN’, LA BATCAVERNA DI PATTINSON È SPETTACOLARE

Dopo lo stop delle riprese causato dalla positività al Coronavirus di Robert Pattinson, il set dell’attesissimo ‘The Batman’ procede ormai senza sosta. Giorno dopo giorno la Gotham City del regista Matt Reeves prende forma e con questa anche la Batcaverna. Dalle immagini pubblicate dal ‘Daily Mail’, la casa dell’Uomo Pipistrello appare spettacolare e curata nei minimi dettagli. Al momento sono state rilasciate solo le foto dell’esterno. Se la maestosità di quello che si vede di fuori è in linea con la qualità degli interni, la ‘Batcave’ lascerà a bocca aperta tutti i fan. Nel film, da marzo 2022 al cinema, recitano al fianco di Pattinson Zoe Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.

I FRATELLI D’INNOCENZO ANNUNCIANO ‘AMERICA LATINA’

Sono riusciti a conquistarsi un posto nel cinema italiano con i loro film che raccontano la realtà senza filtri e fronzoli. E ora stanno per tornare sullo schermo. Fabio e Damiano D’Innocenzo hanno annunciato a sorpresa sui social il loro prossimo lungometraggio dal titolo ‘America Latina’. Ancora non si sa nulla sul film ma c’è già chi lo vorrebbe presentare. Tra i commenti sotto la foto, che ritrae la sceneggiatura, c’è quello di Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia, che ha scritto: “A Venezia, spero”. Reduci dal successo de ‘La terra dell’abbastanza’ e ‘Favolacce’, premiato al Festival di Berlino 2020 con l’Orso d’argento alla Miglior sceneggiatura, i fratelli D’Innocenzo stanno lavorando anche sul loro primo progetto televisivo, prossimamente su Sky.

‘QUALCUNO SALVI IL NATALE 2’, IL FILM ARRIVA OGGI SU NETFLIX

Oggi arriva su Netflix ‘Qualcuno salvi il Natale 2’, il sequel del film del 2018 con protagonisti Kurt Russell, nei panni di Babbo Natale, e Goldie Hawn, in quelli della moglie. Alla regia del secondo capitolo c’è Chris Columbus, regista amatissimo per le sue memorabili pellicole. Tra queste, ‘Mamma ho perso l’aereo’, ‘Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York’ e i primi due capitoli della saga di ‘Harry Potter’. Nella seconda parte di ‘Qualcuno salvi il Natale’ un giovane dotato di poteri magici minaccia di distruggere il villaggio di Babbo Natale e la magia del 25 dicembre. Russell e Hawn sono chiamati ancora una volta a salvare il Natale, ci riusciranno?