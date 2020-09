Giornale radio sociale, edizione del 25 settembre 2020

INTERNAZIONALE – 2035 – E’ l’anno in cui verrà vietata la vendita di nuovi veicoli a benzina e gasolio in California. Lo ha annunciato il Governatore Gavin Newsom come misura per contrastare il riscaldamento globale, incentivando le case automobilistiche a produrre modelli elettrici o a idrogeno. Il piano riguarderà anche i mezzi pesanti, a partire dal 2045.

SOCIETA’ – Guardando al futuro. Ratificata anche in Italia la Convenzione di Faro, sul valore del patrimonio culturale per la società. Con essa si sancisce che le comunità possano prendersi cura di tale patrimonio per “sostenerlo e trasmetterlo alle generazioni future”, rendendolo accessibile a tutti. Soddisfatto il Terzo Settore che potrà rafforzare il suo impegno in questo campo coinvolgendo attivamente i cittadini.

SPORT – BeActive. Fino al 30 settembre la Settimana europea dello sport mette in moto i cittadini per promuovere sani stili di vita. Il servizio di Elena Fiorani

Lanciata nel 2015 dalla Commissione Europea ed organizzata ogni anno dal 23 al 30 settembre, la Settimana Europea dello Sport promuove l’attività fisica e motoria e gli stili di vita sani e attivi, con l’obiettivo di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei. L’edizione 2020 ovviamente si presenta diversa dalle precedenti e si focalizza sull’incentivazione dell’aggregazione sportiva, attraverso allenamenti ed eventi organizzati sull’intero territorio nazionale. Sempre più a livello europeo lo sport viene valorizzato come strumento utile a coinvolgere i più giovani e a favorire l’inclusione socio-economica e l’integrazione delle persone con fragilità. Quest’anno l’iniziativa sarà caratterizzata dalla pratica sportiva all’aperto e dal sostegno agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU.

DIRITTI – Non autosufficienza, qualcosa si muove. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha avviato i lavori per la costituzione di una Commissione di esperti che dovranno valutare le misure da inserire nella riforma del sistema sociosanitario e delle residenze per anziani (Rsa). Contemporaneamente il dicastero della Salute avvia un confronto con le parti sociali sulla proposta di una legge nazionale a favore delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie. Per lunedì 28 sono stati convocati i sindacati dei pensionati.

ECONOMIA – Buona impresa. È siciliana ed è il Consorzio di Cooperative Sociali Sisifo la prima impresa italiana del Terzo Settore premiata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la presentazione del rapporto Welfare Index PMI organizzato da Confindustria Italia, Confartigianato, Confcommercio, Confagricoltura e Confprofessioni e promosso da Generali.

CULTURA – Gare antimafia ad Ostia. A causa del maltempo previsto per il fine settimana, si è deciso un cambio di location per la finalissima della seconda edizione del Talent Antimafia #Noi. L’evento, programmato per domenica 27 settembre, si terrà al Multisala CINELAND, in Viale dei Romagnoli 515 a Ostia, a partire dalle 16.30. La competizione è organizzata dall’associazione antimafia #Noi per sconfiggere la criminalità organizzata con l’arte e la cultura. Il tema è “No alla mafia, sì alla legalità”. Sono quattro le categorie del concorso: danza, musica, teatro e narrativa/poesia, in cui si esibiranno i 16 finalisti provenienti da tutta Italia.

