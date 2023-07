Decapitato e senza mani, cadavere ritrovato in mare a Santa Margherita

GENOVA – Giallo ieri sera nel golfo del Tigullio, in Liguria, dove la Guardia costiera ha ripescato il cadavere di un uomo con le mani e la testa mozzate, poco al largo del porto di Santa Margherita. Secondo quanto riferito dalla Guardia costiera, le mani sono state ritrovate dai Carabinieri a Chiavari, una alla foce del fiume Entella e una sulla spiaggia. Al momento, invece, nessuna notizia per quanto riguarda la testa.

Dalle prime analisi, gli arti e la testa sembrerebbero stati recisi di netto, ma non sarebbero stati riscontrati indizi compatibili con un investimento da parte di una barca o tagli provocati da un’elica. Ma non si esclude nessuna ipotesi. La vittima sarebbe un giovane nordafricano ventenne, in passato ospite di una comunità per minori a Genova.