ROMA – La musica torna su Rai 2. Dopo lo stop di una settimana, riparte Tim Summer Hits, lo show musicale condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. A far da cornice alla quarta puntata sarà il pittoresco panorama del borgo di Portopiccolo, con il suo suggestivo affaccio sul golfo di Trieste. L’appuntamento è per questa sera a partire dalle 21.20 circa su Rai 2 e in simulcast streaming sul canale tv di Radio2 su RaiPlay.

TIM SUMMER HITS 2022, LA LINE UP DELLA QUARTA PUNTATA

Tanti gli artisti che si esibiranno nella quarta puntata di Tim Summer Hits. Nella line up:

– Aka7even

– Michele Bravi

– Coez

– Dargen D’amico

– Elisa

– Elodie

– Fedez, Tananai e Mara Sattei

– Giusy Ferreri

– Francesco Gabbani

– Chiara Galiazzo

– Raphael Gualazzi

– La Rappresentante Di Lista

– LDA

– Marco Masini

– Nek

– The Kolors

– Tommaso Paradiso

– Rettore e Tancredi

– Vegas Jones

– Nika Paris e Room9

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it