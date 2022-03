Parto in auto a Roma, Alessandro nasce sulla Pontina

ROMA – Aveva fretta di nascere, il piccolo Alessandro, e ha costretto Daniele, che immaginava di diventare papà nel comfort di un ospedale, a fermarsi con l’auto sulla Pontina e ad assistere Isabella mentre partoriva. A sostenerlo, nelle delicate fasi della nascita, sono stati gli agenti del commissariato di Spinaceto, di controllo sul territorio.

Gli agenti si sono assicurati che il parto avvenisse in sicurezza e poi, quando il piccolo è venuto alla luce, ieri sera alle 20.50, hanno accompagnato la neo famiglia all’ospedale Sant’Eugenio a sirene spiegate e con la strada aperta da tutte le pattuglie di zona.

La famiglia della Questura di Roma, si legge in una nota, si unisce agli auguri che i “nostri” colleghi del commissariato Spinaceto hanno avuto l’onore di fare, sicuramente per primi, ai neo genitori.