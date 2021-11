Oggi sciopero dei taxi, a Cagliari bloccano via Roma

CAGLIARI – Anche a Cagliari tassisti in piazza per dire “no” al ddl Concorrenza, con il quale- denuncia la categoria- si andrà a deregolamentare il settore a favore delle multinazionali. Una lunga fila di taxi è parcheggiata da questa mattina in via Roma, di fronte al Palazzo del Consiglio regionale sardo, paralizzando da ore il traffico in una delle principali arterie della città. I lavoratori, che dovrebbero incontrare nel pomeriggio i capigruppo, chiedono alle istituzioni isolane di appoggiare la loro battaglia a Roma per un ritiro dell’articolo 8 del ddl, quello appunto che prevede la riforma del trasporto pubblico.

“Noi non siamo contrari alla concorrenza e siamo sempre pronti a migliorarci- spiega Angelo Marabotto, presidente Consorzio ‘Taxiamico di Quartu- ma con questo ddl il Governo apre di fatto, in un servizio pubblico, alla concorrenza sleale delle multinazionali, che danneggerà sia i tassisti che i clienti”. Per il rappresentante dei tassisti, c’è infatti il rischio che i prezzi oscillino in maniera decisa, “soprattutto verso l’alto, cosa che non succede con il servizio attuale, visto che le tariffe sono sempre impostate dai vari Comuni. È un meccanismo che non va bene, servono tutele”.