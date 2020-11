VIDEO | Conte scarta un pacco durante la diretta: è il libro del Papa

‘Ritorniamo a sognare. La strada verso un futuro migliore’ è stato scritto da Bergoglio in conversazione con il vaticanista britannico Austen Ivereigh e uscirà in simultanea il primo dicembre in Gran Bretagna, Brasile, Francia, Spagna e America Latina, Germania e Italia, dove è stato pubblicato da Piemme.

Conte è in videocollegamento da palazzo Chigi per la presentazione del rapporto Svimez. La connessione a un certo punto crolla e allora il presidente del Consiglio prende un pacco, lo apre e trova l’edizione del libro del papa in inglese: ‘Let Us Dream: The Path to a Better Future’. Dentro ci sono anche delle foto, anch’esse dono al premier insieme al libro. Dopo pochi secondi il collegamento viene chiuso. Quando riprenderà, cinque minuti più tardi, il libro farà bella mostra sulla scrivania di Conte, alla sua sinistra.

