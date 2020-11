La Sinistra vince al Centro? Vendola attacca Renzi: “Inginocchiato davanti all’establishment”

ROMA – “Oggi vediamo l’ennesima uscita di Renzi, che ha una presenza mediatica inversamente proporzionale al suo consenso, che su Repubblica tira fuori una formula che apparentemente sembra nuova, ma è la cosa più vecchia che le mie orecchie abbiano ascoltato: la sinistra vince al centro”. Lo afferma Nichi Vendola di Sinistra Italiana dai microfoni di Rainews nel corso della trasmissione Studio24.



“È l’ultimo degli innamorati di Blair– prosegue l’esponente della sinistra- cioè di quella sinistra che si è inginocchiata di fronte all’establishment, che ha deciso che non si poteva mettere in discussione l’organizzazione della società, che ha deciso per esempio che privatizzazioni, dimagrimento del welfare, aziendalizzazione della sanità e della scuola fossero simbolo di modernità. E non è così- conclude Vendola- come si può vedere nella vita di tutti i giorni”.