Berrettini non fa 13, a Gstaad vince Ruud in tre set

(Photo credit: @Federtennis)

ROMA – Matteo Berrettini non fa tredici. Il tennista romano si ferma a 12 vittorie di fila, dopo il rientro dall’infortunio al polso: a Gstaad vince Casper Ruud, come l’anno scorso. Il norvegese, numero 5 al mondo e 4 della “race” per le Atp Finals di Torino, si aggiudica la finale del 250 svizzero in tre set: 4-6 7-6(4) 6-2.

Per Ruud è il nono titolo in carriera, il terzo quest’anno, l’ottavo sulla terra battuta: in Svizzera peraltro ha giocato 16 partite da professionista e le ha vinte tutte, lasciando solo quattro set agli avversari. Berrettini, al ritorno dalla pausa-Covid che gli aveva fatto saltare Wimbledon, ha retto fino tie-break del secondo set, per poi crollare nel terzo set.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it