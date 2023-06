Vela e inglese, binomio vacanza studio per i giovani delle scuole secondarie

ROMA – Un modo innovativo per migliorare il proprio inglese, svolgendo un’esperienza outdoor, a bordo di un’imbarcazione a vela d’altura: è da questi presupposti che nasce Sailing Break, progetto europeo di integrazione giovanile, formazione linguistica e marinaresca.

Ideato da Oxygene Sail, società sportiva dilettantistica da anni attiva nella formazione nautica mediante progetti dedicati ai giovani, in collaborazione con Frasi e AM Language, specializzate rispettivamente in viaggi di studio e certificazioni del livello di lingua inglese.

Il progetto è stato presentato alla Commissione europea nell’ambito del bando pubblico Erasmus Plus– che notoriamente sostiene i settori della formazione e dello sport, con un occhio di riguardo alle metodologie di apprendimento creative e informali purché inclusive e di alta qualità- ed è stato poi selezionato e co-finanziato dall’Unione europea per la sua forte valenza inclusiva e formativa.



Come sottolinea il presidente di Oxygene Sail ASD, Tommaso Cerulli Irelli, si tratta di favorire la coesione sociale attraverso un’esperienza in barca a vela che al tempo stesso rappresenta un’occasione di studio. “Ci siamo prefissati l’obiettivo di creare una piccola società europea a bordo di Grinta, un’imbarcazione a vela d’altura di venti metri– dichiara Cerulli Irelli- e ogni due settimane percorreremo un tratto di rotta internazionale. La nostra missione è di avvicinare ragazze e ragazzi al mondo del mare, con le sue regole e le sue innumerevoli opportunità in termini di crescita, e per farlo intendiamo ridurre le barriere economiche che spesso tagliano fuori alcune famiglie che non possono accedere a queste attività extra”.

“Nel nostro curriculum- aggiunge- rientrano i progetti ‘L’aula sul Mare’ e ‘La lunga Rotta’, hanno coinvolto oltre 5mila studenti e studentesse provenienti da tutta Italia. Tutto questo bagaglio esperienziale ci porta a credere con fermezza che non devono esserci confini, specialmente di estrazione economica e sociale, come testimonia il nostro motto ‘sailing beyond borders’ e come del resto avviene in mare”.

Grazie al contributo pubblico sono state rese disponibili 42 borse di studio per la partecipazione totalmente gratuita o scontata al progetto. Attualmente sono ancora vacanti alcuni posti a metà prezzo per le famiglie con Isee sotto ai 40mila euro.

La partenza di tutto il progetto è da Formia per poi raggiungere Trapani e Malta. Durante le due settimane di navigazioni i vari gruppi toccheranno le Isole Pelagie, le Egadi, Pantelleria, Malta e Gozo accompagnati da tre istruttori e un insegnate madrelingua inglese.