Riparte la Luiss Summer School, il programma estivo di orientamento

ROMA – La scelta dell’ateneo e dell’indirizzo di studi da prendere dopo il diploma è un momento fondamentale per gli studenti. Avere le idee chiare e riuscire a individuare il percorso di laurea più adatto evita ripensamenti, rallentamenti e interruzioni del percorso di studi. Per questo motivo dal 2011 la Luiss organizza la Summer School, una serie di programmi estivi rivolti proprio alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori che si preparano a decidere il proprio percorso formativo post diploma.

Ogni estate la Summer School accoglie e orienta oltre 1.300 studenti che decidono di vivere una settimana di full immersion nel campus dell’Ateneo intitolato a Guido Carli. Vivere a 360 gradi una settimana universitaria, frequentando lezioni e laboratori, sperimentando le attività extra didattiche e l’atmosfera unica della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, consente di avere un orientamento concreto ed esperienziale e non soltanto di carattere informativo, mettendo a fuoco attitudini e inclinazioni e consentendo agli interessati del terzultimo anno scolastico, di cimentarsi con il test di ingresso in Luiss alla fine del campus estivo.

I partecipanti trascorrono le giornate con studenti provenienti da tutta Italia, proprio come accadrebbe al loro primo anno di università, e tutti insieme partecipano a vere e proprie lezioni universitarie, che si svolgeranno in quelle stesse aule che, una volta diventati studenti dell’ateneo, faranno da sfondo alle loro vite accademiche e non solo.

QUATTRO PERCORSI TRA CUI SCEGLIERE

La Summer School è divisa in quattro percorsi: la ‘basic coding’ e la ‘writing’ sono rivolti agli studenti dal primo al penultimo anno delle scuole superiori. Il primo corso, ‘basic coding’, consente di entrare in contatto con i concetti di base della programmazione informatica, mentre la ‘writing’ immerge gli studenti nel mondo della sceneggiatura e della scrittura cinematografica e televisiva. La ‘orientation 3’ è progettata per gli studenti del terzo anno delle scuole superiori e permette loro di iniziare a conoscere il mondo universitario in maniera trasversale. Infatti la ‘orientation 3’, come anche la ‘orientation 4’ rivolta invece ai ragazzi del penultimo anno di scuola superiore, daranno la possibilità di informarsi sia su tutti i corsi di laurea Luiss in Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche che su quelli in Medicina e Ingegneria, grazie alla partnership con l’Università Campus Bio-Medico di Roma.

I VANTAGGI

Inoltre, gli studenti del terzultimo anno che frequentano la ‘orientation 3’, la ‘writing’ e la ‘basic coding’ Summer School possono avviare il percorso di ingresso in Luiss ottenendo fino a 10 punti di bonus da far valere al test di ammissione anticipata da svolgere all’interno della Orientation 4 l’anno successivo.

Gli studenti del penultimo anno che superano il test con un punteggio eccellente e che conseguono un voto di diploma di maturità, altrettanto meritevole, possono avvalersi del Progetto 9000 che prevede l’esonero totale dal pagamento del Contributo Unico per l’iscrizione al primo anno di un Corso di Laurea Luiss Triennale o Magistrale a ciclo unico nell’a. a. 2023/2024. Il Progetto 9000 permette, inoltre, di estendere l’esonero anche alle rette degli anni successivi al primo, a condizione che si raggiunga, entro la sessione estiva di ogni anno, il 70% dei CFU previsti dal piano di studi con una media non inferiore a 27/30.

