Olimpiadi 2026, Conte: “Ha vinto Italia unita e ambiziosa”

LOSANNA – “Siamo orgogliosi di questo grande risultato! Ha vinto l’Italia: un intero Paese che ha lavorato unito e compatto con l’ambizione di realizzare e offrire al mondo un evento sportivo ‘memorabile'”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“Ancora non mi sembra vero. Dedico la vittoria a tutti i veneti e a tutti quelli che hanno lavorato a questa candidatura fin dall’inizio quando in tanti non ci credevano“. Sono le prime parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo la vittoria di Milano-Cortina per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026.

“Vince l’Italia, vince lo sport! Viva i giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, che significano almeno 20.000 posti di lavoro creati, tanti investimenti e 5 miliardi di euro di valore aggiunto per l’Italia. Grazie, al lavoro”, scrive su facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini.