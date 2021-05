Vaccino, a Rieti dal 25 maggio open week per gli over 30

ROMA – L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti annuncia l’avvio di un Open Week dedicato agli Over 30 anni. La settimana di vaccinazione anti-covid19 partirà domani, martedì 25 maggio e si concluderà domenica 30 maggio. Ancora una volta protagonista, il Centro vaccinale della Caserma Verdirosi di Rieti, sede della Scuola Interforze della Difesa NBC, ingresso piazza Beata Colomba, con orario 8 – 22.

Visto il successo dei precedenti Open Days, con la somministrazione di 3.900 vaccini, la Asl di Rieti, con un ulteriore straordinario sforzo organizzativo, ha deciso di aprire alla fascia degli over 30 anni e di farlo con prenotazione diretta sul posto (senza ticket virtuale, prenotazioni online e telefoniche), fino ad esaurimento delle dosi giornaliere previste.

L’Azienda, per l’avvio di questa nuova iniziativa di prevenzione, partirà dalla somministrazione di 150 vaccini al giorno, coinvolgendo anche la fascia 30 – 35 anni, ad oggi ancora fuori dalla vaccinazione anti-covid19. Eseguire il vaccino sarà semplicissimo: all’ingresso del centro vaccinale, a partire dalle ore 8, verrà consegnato, da personale preposto della Asl di Rieti, un numero di prenotazione, con eventuale fascia oraria di riferimento per l’esecuzione della vaccinazione. Il vaccinando dovrà essere munito di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera sanitaria. Così in un comunicato la Direzione Aziendale Asl Rieti.