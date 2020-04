Coronavirus, Governo e parti sociali trovano accordo su sicurezza nei posti di lavoro

ROMA – Accordo raggiunto sull’aggiornamento del Protocollo sulle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro. E’ terminato l’incontro tra la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e le parti sociali, andato avanti tutta la notte che ha cosi’ integrato il testo sottoscritto il 14 marzo in vista della fase due.

ACCORDO CON PARTI SOCIALI PASSO AVANTI PER RIPARTIRE

“È da poco terminato il tavolo con le parti sociali per aggiornare, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato tecnico-scientifico, il protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus nei luoghi di lavoro sottoscritto il 14 marzo scorso su invito del Governo”. Lo spiega su facebook la ministra del lavoro, Nunzia Catalfo, sottolineando che “e’ stato un confronto lungo, andato avanti per tutta la notte, che si e’ concluso in modo proficuo e positivo. Un confronto dal quale, in vista dell’avvio della “fase 2”, la tutela della salute di tutti i lavoratori, la bussola che ci ha sempre guidati, esce ulteriormente rafforzata. Questo era il nostro obiettivo iniziale e lo abbiamo nuovamente centrato. Ancora una volta, Governo e parti sociali si sono dimostrati attenti alla sicurezza dei lavoratori e, piu’ in generale, dei cittadini. Un ulteriore passo avanti per garantire alle nostre imprese di ripartire“.