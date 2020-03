Permette? Alberto Sordi, Harry Potter e il calice di fuoco e Gomorra: i programmi stasera in tv

I viaggiatori sono ancora in Cina, dove l’adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia è stato girato lo scorso autunno. In questa tappa percorreranno 456 km: partiranno da Kaili, luogo perfetto per assistere allo spettacolo di canti e danze tradizionali e arriveranno a Longsheng.