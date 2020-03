Harry Potter batte il Covid19, è pioggia di tweet. Stasera in tv il secondo film della saga

ROMA – E’ pioggia di tweet per Harry Potter. Dopo averlo reclamato a gran voce sui social, ieri e’ finalmente partita su Italia 1 la maratona dedicata al piccolo mago e su twitter #HarryPotter e’ diventato subito trending topic numero uno, scansando finalmente il temuto coronavirus che da giorni oramai e’ al top nella classifica degli # di twitter. Ma non basta. Per tutta la messa in onda del film, gran parte delle parole di tendenza sul social network erano connesse al magico mondo creato da J.K. Rowling: da Voldemort a Hermione, passando per Quidditch, Hagrid e naturalmente Hogwarts. E questa sera si replica con la messa in onda del secondo episodio della saga: in onda alla 21.20 su Italia 1 ‘Harry Potter e la camera dei segreti’.

TUTTE LE DATE DELLA MARATONA

Ecco la programmazione nel dettaglio:

• lunedì 16 marzo “Harry Potter e la pietra filosofale” (2001).

• martedì 17 marzo “Harry Potter e la camera dei segreti” (2002)

• lunedì 23 marzo “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” (2004)

• martedì 24 marzo “Harry Potter e il calice di fuoco” (2005)

• lunedì 30 marzo “Harry Potter e l’Ordine della Fenice” (2007)

• martedì 31 marzo “Harry Potter e il principe mezzosangue” (2009)

• lunedì 6 aprile “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1” (2010)

• martedì 7 aprile “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2” (2011).