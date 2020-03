Coronavirus, ad Ancona la Gdf blocca respiratori in partenza per la Grecia

ANCONA – Maxi sequestro di dispositivi medici essenziali nell’emergenza Coronavirus, al porto di Ancona. Gli uomini della Guardia di finanza, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle dogane e monopoli, hanno bloccato un camion mentre stava per imbarcarsi su un traghetto diretto in Grecia carico di circuiti respiratori: 1.840 circuiti respiratori composti da tubo, pallone, valvola e maschera respiratoria da utilizzare per i pazienti in condizioni critiche.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, bozza decreto legge: ci sono 28 limitazioni a libertà reiterabili fino al 31 luglio

L’operazione è stata condotta nell’ambito del Piano di controlli per il rispetto dell’ordinanza della Protezione civile che vieta alle imprese di cedere all’estero determinati dispositivi medici tra cui, in particolare, quelli di ventilazione utilizzati in terapia intensiva. Il camion aveva già effettuato i controlli di sicurezza per l’accesso in porto ed era in coda, in attesa di salire sul traghetto.