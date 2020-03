Coronavirus, Bertolaso è positivo: “Qualche linea di febbre ma sto bene”

ROMA – “Sono positivo al Covid-19”. Ecco l’annuncio shock del superconsulente della Regione Lombardia ed ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso, tramite il proprio profilo Facebook.

“Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese”, scrive, ammettendo di avere “qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento”, e specificando come “sia io che i miei collaboratori piu’ stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena”.

Dopodiche’ “continuero’ a seguire i lavori dell’ospedale Fiera, coordinero’ i lavori nelle Marche e vincero’ anche questa battaglia”, chiosa.

