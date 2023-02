Tg Politico Parlamentare, edizione del 24 febbraio 2023

UN ANNO DI GUERRA IN UCRAINA, ZELENSKY: NEL 2023 LA VITTORIA

Un anno fa l’invasione della Russia in Ucraina. È stato un anno “di dolore, tristezza, fede e unità” dice il presidente Volodymyr Zelensky che vede nel 2023 “l’anno della vittoria”. Ieri l’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato con 141 voti a favore, 7 contrari e 32 astenuti una risoluzione in cui si sottolinea “la necessità di raggiungere, il prima possibile, una pace completa, giusta e duratura”. Tensioni durante i giorni di trattative che non hanno portato a un voto unanime. Tra gli astenuti, Cina e India. Pechino ha presentato un piano di pace alternativo in 12 punti. Per Nato ed Ue “non è credibile” perchè la Cina “non ha mai condannato l’invasione”. Il Papa oggi ricorda che “una pace costruita sulle macerie non è una vittoria”.

L’EUROPA E L’ITALIA CON KIEV, “PUTIN HA FALLITO”

La guerra “ha scioccato il mondo”. Nel giorno dell’anniversario dall’invasione russa dell’Ucraina, Giorgia Meloni ribadisce il sostegno dell’Italia a Kiev: “Il piano di Putin è fallito”, analizza la premier. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda che “è dalla seconda guerra mondiale” che non avveniva in Europa un’aggressione territoriale a uno Stato. “La pace la fanno i popoli”, aggiunge il presidente. È stato un anno “di eroica resistenza e solidarietà europea”, dice la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, che vede per l’Europa “un futuro di unità”. L’Unione europea “resterà al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”, assicura la presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola.

MATTARELLA: TROPPA VIOLENZA, ANTIDOTO È LA CIVILTÀ

“La civiltà è una diga alla violenza”. Nei giorni delle polemiche e dell’acceso scontro politico per il pestaggio davanti a un Liceo di Firenze, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, invita i giovani a guardare agli “esempi positivi di solidarietà e coraggio”. Durante la cerimonia con gli Alfieri della Repubblica, il capo dello Stato li ringrazia: “Voi agite come fanno tanti ragazzi in Italia, il nostro è un Paese di civiltà”. Al Quirinale era presente il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, finito al centro delle polemiche per l’attacco alla preside anti-fascista. il ministro precisa di non aver annunciato sanzioni. Intanto la Rete degli studenti chiede le dimissioni di Valditara ed è partita una petizione on line a sostegno della preside.

MORTO MAURIZIO COSTANZO, MELONI: ICONA DEL GIORNALISMO

Si è spento a Roma Maurizio Costanzo. Il noto giornalista, conduttore tv, autore e sceneggiatore aveva 84 anni. “Ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità”, dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che lo definisce “icona del giornalismo e della tv”. Secondo il leader M5s Giuseppe Conte “se ne va un pezzo di storia culturale del nostro Paese”. La Lega lo ricorda come “un grande innovatore del linguaggio televisivo”, mentre per il Pd l’impronta di Costanzo su radio e tv “è indelebile, col suo stile ha avvicinato milioni di italiani”. Pippo Baudo lo celebra come l’inventore “di un modo di fare tv”. La Camera ardente sarà allestita sabato e domenica al Campidoglio. I funerali lunedì nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.