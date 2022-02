Operai Whirlpool di Napoli in piazza, Bersani: “Mai vista una lotta lunga mille giorni”

NAPOLI – “Mai visto una battaglia lunga mille giorni”. Così Pier Luigi Bersani, deputato di Liberi e Uguali, nel suo video di sostegno ai lavoratori della Whirlpool di Napoli che, questa mattina, sono tornati in piazza, con un sit in in piazza del Plebiscito a Napoli, per ricordare i mille giorni di lotta che li vede protagonista da quando la multinazionale ha deciso la dismissione del sito di via Argine.

Eppure ricorda Bersani di vertenze, proteste e scioperi “ne ho visti tanti”, come ha “visto fabbriche, presidi produttivi, pezzi della ricchezza del nostro Paese salvati, presidiati, rilanciati grazie alle lotte testarde, alla tenuta dei lavoratori e anche alla rete di solidarietà che sono riusciti a creare attorno la loro battaglia ma, mai avevo visto una battaglia lunga mille giorni”. “Dobbiamo ringraziare – prosegue – davvero i lavoratori di Whirlpool e le loro famiglie per questo incredibile impegno. Grazie dunque alle lavoratrici e ai lavoratori e noi – conclude Bersani – siamo stati, siamo e saremo con voi”.

BASSOLINO: “LA POLITICA NON È STATA ALL’ALTEZZA DELLA BATTAGLIA

“Sono ormai mille i giorni di questa vostra e nostra battaglia. Avete fatto tante manifestazioni, tante lotte e tanti scioperi e siete riusciti a creare anche tanta simpatia a Napoli e in tutto il Paese intorno alla vostra battaglia”. Si apre così il video che Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli ed oggi consigliere comunale del capoluogo campano, ha affidato ai social per sostenere la manifestazione.

“La Whirlpool – prosegue Bassolino – ha mantenuto una strada del tutto sbagliata. Una grande azienda, con tanti stabilimenti, avrebbe potuto fare una scelta diversa e, invece, ha deciso di chiudere lo stabilimento di Napoli. Ecco perchè è stata giusta la vostra determinazione”. “La politica – accusa l’ex governatore campano – non è stata all’altezza del suo compito e della vostra battaglia. Ora bisogna andare avanti e seguire con attenzione le vicende del consorzio e la città e le Istituzioni, tutti hanno e abbiamo il dovere di stare accanto a voi”. “Forza – conclude Bassolino -, un abbraccio e buona battaglia. Auguriamoci al più presto anche il buon lavoro”.