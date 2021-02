Nuvola di Fuksas da oggi hub vaccinale, Zingaretti: “Fabbrica di speranza”

ROMA – “Da qui inizia una grande fabbrica di speranza e fiducia. È una bellissima Italia che si sta mettendo in moto per salvare il Paese”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che oggi ha inaugurato un hub vaccinale presso la Nuvola di Fuksas, struttura di proprietà dell’ente Eur.



“A Roma e nel Lazio il contenimento della pandemia e i risultati sui vaccini sono merito anche di una grande collaborazione istotuzionale in cui ha sempre prevalso il bene comune. È un elemento che va valorizzato. Grazie ad Antonio Rosati e all’ente Eur perché qui si gioca una grande scommessa. E grazie a voi- ha detto Zingaretti rivolgendosi ai medici presenti- per tutto quello che avete fatto in questo anno nella storia del mondo. Se ce la stiamo facendo, e ce la stiamo facendo perchè si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, è anche grazie al lavoro fatto dalla squadra della sanità”. E ancora: “Il presidente Draghi ha chiamato l’Italia a sconfiggere il virus. A questo appello il Lazio risponde rafforzando sia nel campo della cura che nell’implementazione di tutti gli strumenti possibili per dare il contributo della Capitale e della regione. Lo abbiamo fatto anche in passato, nei giorni più bui della pandemia, quando abbiamo deciso di finanziare la ricerca italiana per avere un vaccino italiano, e quella sfida la stiamo vincendo. Non è un caso- ha detto infine- ma una scelta politica e culturale quella di dedicare luoghi simbolici per fare i vaccini. La filosofia è riprenderci questi luoghi, dove si tornerà ad ascoltare musica e fare congressi, come simbolo del ritorno alla vita”.

ROSATI (EUR SPA): “ORGOGLIOSI, GIORNATA STRAORDINARIA“

“È una giornata importante e straordinaria. Alla Nuvola, diventata una grande agorà, grazie a una comunione di intenti abbiamo voluto realizzare un’idea di ricostruzione verso il futuro e la fiducia. Siamo molto orgogliosi, è un posto bello, sano e accogliente. Possiamo affrontare anche sfide più impegnative, questa giornata che dimostra che le amministrazioni possono lavorare insieme per il riscatto e la fiducia. Saranno sei mesi faticosi, ma ci sono persone straordinarie e come Eur spa faremo il nostro dovere”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Eur spa, Antonio Rosati, inaugurando un hub vaccinale alla Nuvola di Fuksas, di proprietà di Eur spa, insieme al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.