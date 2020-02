VIDEO | Coronavirus, mascherine e valige: i deputati si proteggono

ROMA – Il coronavirus arriva in Parlamento. Alla ripresa dei lavori dopo il week end in cui il virus è deflagrato nel nord Italia, i palazzi della politica non sono del tutto immuni al Covid-19. Nessun contagio, però gli effetti del coronavirus si avvertono anche alla Camera e al Senato: chi si protegge, chi vola via, tanti appuntamenti annullati. La deputata Maria Teresa Baldini, di Fratelli d’Italia, si presenta a Montecitorio con la mascherina protettiva sulla bocca. “E’ una forma di protezione per me e per gli altri in questo momento di picco del coronavirus. In Parlamento ci sono persone che arrivano da tutta Italia. Potrei anche essere io a trasmettere il virus visto che vengo da Milano…”. Fucsia Nissoli, deputata eletta all’estero nella circoscrizione America Settentrionale e Centrale, gira per i corridoio della Camera con due enormi valige. È in partenza per gli Stati Uniti, teme che la situazione italiana si aggravi e non la facciano sbarcare nel Paese a stelle e strisce. I presidenti Fico e Casellati domani avrebbero dovuto volare a Londra per parlare di cambiamenti e climatici e Brexit; il viaggio è stato annullato. Matteo Salvini ha cancellato i suoi impegni in giro per l’Italia tra Lombardia e Umbria. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, impegnato nelle suppletive per Roma, ha disdetto un incontro elettorale con i Verdi.

ONOREVOLE CON MASCHERINA: “LA INDOSSI TUTTO IL PARLAMENTO”

I parlamentari indossino la mascherina, perché devono essere i primi a dare il buon esempio. Maria Teresa Baldini, chirurga e deputata di Fratelli d’Italia, è la prima eletta a presentarsi a Montecitorio con la mascherina davanti alla bocca. “Non vuole essere un atto per impaurire o per fraintendere la situazione”, dice in una intervista all’agenzia Dire. E’ arrivata questa mattina a Roma da Milano, passando per Forte dei Marmi. Camera e Senato rischiano il contagio? “Il rischio di contagio esiste per tutti in qualsiasi luogo- osserva- non credo che il Parlamento possa essere uno dei centri così affollati, però ci sono persone che arrivano da tutta Italia. Potrei anche essere io a trasmettere il virus visto che vengo da Milano…”. Da qui la scelta di indossare la mascherina: “Io sono un chirurgo, sono abituata ad avere la mascherina e so che è l’unico modo per fare vera prevenzione, cioè impedire che la mia saliva possa andare da altre persone. Questa è semplicemente una forma di prevenzione e una persona che fa il medico ha l’obbligo di fare prevenzione nei confronti degli altri”. Parlamentari compresi: “È compito di tutti dare un piccolo messaggio e vigilare- sottolinea Baldini- il Parlamento deve essere in prima linea su questa emergenza sanitaria, non deve fermarsi, deve lavorare di più e agire attentamente. Dobbiamo trovare delle strade alternative, non il solito politichese che entra dentro la sanità”.