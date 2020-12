“Ci vediamo il 7…a scuola”, striscioni fuori agli istituti della Campania

NAPOLI – Striscioni con la scritta “Ci vediamo il 7… a scuola!” sono apparsi questa mattina fuori ad alcune scuole di Napoli e della Campania in concomitanza con un’iniziativa lanciata da Priorità alla Scuola sul territorio nazionale. A promuovere la manifestazione anche la rete di genitori e docenti che in Campania si batte per la ripresa della didattica in presenza e contro la Dad. “Ancora non abbiamo avuto la garanzia che le scuole riapriranno a gennaio dopo la pausa natalizia. Mentre sul territorio nazionale – denunciano – i comitati locali di Priorità alla scuola si mobilitano per chiedere l’apertura delle scuole superiori, noi in Campania chiediamo l’apertura anche degli altri ordini di scuola, materne elementari e medie, e diciamo che così non vogliamo andare avanti, vogliamo tutte le scuole aperte, perché la Dad non è sostenibile un giorno di più”.