Coronavirus, Bartoletti: “Niente allentamenti a Natale o a gennaio sarà catastrofe”

ROMA – “Non ci devono essere allentamenti a Natale e Capodanno, perché quello che stiamo facendo adesso è propedeutico all’inverno, che ancora non è arrivato. Bisogna tenere duro fino all’arrivo del vaccino”. Lo ha detto, all’agenzia Dire, il vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Roma e segretario provinciale della Fimmg Roma, Pierluigi Bartoletti.

“Ricordo a tutti che a gennaio arriverà l’influenza, questo vuol dire che la febbre diventerà il problema numero uno perché ci saranno migliaia di persone da visitare, migliaia di persone a cui far effettuare il tampone- ha spiegato Bartoletti– Per cui lo ripeto: non dobbiamo fermarci adesso, ma continuare a mantenere le misure e a lavorare per evitare la catastrofe a gennaio”.

La situazione negli ospedali “è attenzionata, ma non stiamo a livelli di guardia. Il tempo di degenza medio per il Covid e’ lungo, ma non ho pazienti rimandati indietro per mancanza di posti letto”, ha poi aggiunto Bartoletti.