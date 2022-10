Al via soggiorno d’artista ‘Ville Verte’ ad Aosta

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 23 ott. – Otto artisti per ripensare e riqualificare alcune aree della città di Aosta. Gabriele Belloni, Yingfei Cai, Lorenzo D’Alba, Caterina De Donato, Alice Fiou, Ettore Morandi, Graziano Riccelli e Gloria Tamborini saranno i protagonisti del progetto “Ville Verte”, la residenza artistica promossa dal Comune di Aosta e dalla Regione e patrocinata dall’Accademia di Belle Arti di Brera in collaborazione con lo Studio Arsenale di Aosta e il sostegno della società Menegoni. L’iniziativa di rigenerazione urbana ha preso il via ieri 22 ottobre, alla Pepinière d’entreprise di Aosta e durerà fino al 30 di ottobre. Durante il loro percorso creativo residenziale, gli artisti parteciperanno a laboratori e seminari con Cecilia Guida, professoressa di storia dell’arte contemporanea ed esperta di Public Art e di arte partecipata, Viviana Vallet, storica dell’arte e dirigente presso la soprintendenza per i Beni Culturali della Valle d’Aosta, Stefano Cagol, artista conosciuto a livello internazionale per i suoi interventi site-specific di arte pubblica e per la sua sensibilità ecologica ed ambientale, Francesco Roviello, titolare della cattedra di scultura su marmo e sulle pietre dure all’Accademia di Belle Arti di Firenze, Patrik Perret, critico e storico dell’arte attivo nella divulgazione del patrimonio culturale ed artistico locale, Davide Bongiovanni regista, filmaker e designer e Roberto Priod, artista e professore di scultura all’Accademia di Brera a Milano. Per il Comune di Aosta, sono previsti gli interventi dell’assessore all’Urbanistica Loris Sartore e dell’assessore ai Lavori pubblici Corrado Cometto, che illustreranno le caratteristiche architettoniche e sociologiche delle aree della città interessate al percorso creativo.

