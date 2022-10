Il Giro d’Italia torna in Vda con la tappa Borgofranco-Crans Montana

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 23 ott. – Il Giro d’Italia torna in Valle d’Aosta. La regione alpina sarà attraversata, venerdì 19 maggio, dal tappone alpino da 208 chilometri con partenza da Borgofranco d’Ivrea, in Piemonte, e arrivo a Crans Montana, in Svizzera. La corsa rosa affronterà la lunga salita che porta ai 2.469 metri del colle del Gran San Bernardo, cima Coppi di questa edizione. Le tappe e il programma del 106esimo Giro d’Italia, in programma dal 6 al 28 maggio 2023, sono stati presentati al teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. A fare gli onori di casa è stato il presidente di Rcs Mediagroup Urbano Cairo, l’amministratore delegato di Rcs Sport Paolo Bellino e il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni.



Per la seconda volta nella storia, la corsa partirà dall’Abruzzo, con la tappa che attraversa la costa dei Trabocchi, tra Fossacesia Marina e Ortona, e si concluderà a Roma. Le altre tappe sono la Teramo-San Salvo (7 maggio), Vasto-Melfi (8 maggio), Venosa-Lago Laceno (9 maggio), Atriplada-Salerno (10 maggio), Napoli-Napoli (11 maggio), Capua-Gran Sasso (12 maggio), Terni-Fossonbrone (13 maggio), Savignano sul Rubicone-Cesena (14 maggio), Scandiano-Viareggio (16 maggio), Camaiore-Tortona (17 maggio), Bra-Rivoli (18 maggio), Sierre-Cassano Maniago (20 maggio), Seregno-Bergamo (21 maggio), Sabbio Chiese-Monte Bondone (23 maggio), Pergine Valsugana-Caorle (24 maggio), Oderzo- val di Zoldo (25 maggio), Longarone-Tre cime di Lavaredo (26 maggio), Tarvisio-Monte Lussari (27 maggio), Roma-Roma (28 maggio).

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it